Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da temaslarını tamamlamasının ardından “Şampiyon Melekler Köyüne” gönderilen konteyner bölgesini yerinde incelemek üzere İskenderun’a hareket etti.

Başbakan Üstel’e Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu üyeleri eşlik ediyor.

AFAD’ın gösterdiği bölgeye bugüne kadar 127 konteyner ev gönderildi.

Platform toplam 600 konteyner ev göndermeyi taahhüt ederken geriye kalan 400 konteyner evin devlet tarafından sağlanması bekleniyor.