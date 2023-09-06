Üstel: “Her zaman sendikalarla istişare yolunu seçtik”

“Hayat pahalılığının senede 3 kere uygulanması için yasal değişiklik çalışmasına başladık”

Başbakan Ünal Üstel, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Hür-İşçi Sendikası Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun eşlik ettiği Üstel ziyarette, Çocuk Yuvası’ndaki “anne” eksikliğinin giderildiğini ve diğer ihtiyaçların da süratle giderilmesi için Bakan ve Sendika ile çalışmaları hızlandıracaklarını duyurdu.

-Üstel: “Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki ihtiyaçların süratli şekilde giderilmesi için ilgili bakan ve sendika ile çalışmaları hızlandıracağız”

Başbakan Ünal Üstel, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaretinde basına açıklamalarda da bulundu. Sendikanın talebi doğrultusunda, Çocuk Yuvası’ndaki personel eksikliğinin giderildiğini belirten Üstel, ziyarette Bakan Gardiyanoğlu ve Hür-İş Başkanı Serdaroğlu ile incelemelerde bulunarak diğer ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Sorunların uzlaşı ile çözülmesinin önemine işaret eden Üstel, “Buranın ihtiyaçlarını süratli şekilde giderelim ki, burada yaşayan çocuklarımızın mağduriyetlerini gidermiş olalım” dedi.

Çağlayan Çocuk Yuvası’nda bazı engelli kişilere de hizmet verildiğini anlatan Başbakan, “Süratle engelli yaşam evini bitirip bu insanlarımızı oralara taşımak asli görevlerimizden biridir. Önümüzdeki günlerde ilgili bakan arkadaşımla daha süratli bir çalışma içerisine girip, ihalesini tamamlayıp engelli yaşam evimizi de hayata geçireceğiz” dedi. Üstel, Çocuk Yuvası’ndaki ihtiyaçların süratli şekilde giderilmesi için ilgili bakan ve sendika ile çalışmaları hızlandıracaklarını da ekledi.

Serdaroğlu’nun mahkemelerdeki personel eksikliğini dile getirmesi üzerine Üstel, her zaman sendikalarla istişare yolunu seçtiklerini vurgulayarak, mahkemelerdeki ihtiyaçların giderilmesi için de bütün şartları zorlayacaklarını, cezaevindeki sorunları da ilgili sendikalarla masaya yatırarak çözmek istediklerini söyledi.

Kamu temsiliyeti olan sendikalarla da bir araya gelerek, 47/2010 Yasası kapsamında alt baremlerde çalışanlarla ilgili iyileştirmeler yaptıklarını, son olarak yüzde 3-4 civarında artış yaptıklarını da anımsatan Başbakan Üstel, yıl sonunda ise vergi dilimlerinde düzenlemeler yapacaklarını belirtti. Üstel, bundan sonraki süreçte de enflasyon karşısında halkın ve çalışanların ezilmemesi adına Hayat Pahalılığının 4 ayda bir, senede 3 kere uygulanması için yasal değişiklik çalışmasına başladıklarını da hatırlatarak; engelli maaşı ve sosyal yardım maaşı alanlara ise 2023’te gerekli artışların yapıldığını, 2024’te de yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

-Gargiyanoğlu: “Gerekli talimatlar Başbakanımız tarafından verildi”

Başbakanın ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 14 Ağustos tarihinde göreve geldiği gün Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun kendisini arayarak Çocuk Yuvası’ndaki sıkıntıları aktardığını, aynı gün Başbakan ile konuyu görüştüklerini ve Başbakan’ın “derhal çözülmesi” talimatını verdiğini anlattı.

“Burada eksik olan, “anne” olarak tabir edilen kadronun tamamlanması ile ilgili gerekli talimatlar Başbakanımız tarafından verildi” diyen Gardiyanoğlu, bu eksikliğin giderildiğini söyledi ve Başbakan'a kimsesiz çocuklara gösterdiği özel ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür etti. Gardiyanoğlu, ilgili sendikaya hassasiyetinden, Çocuk Yuvası çalışanlarına ise emeklerinden dolayı da teşekkür etti.

-Serdaroğlu: “Hem Çalışma Bakanımızla hem de Başbakanımızla buradaki sorunları çözeceğimize inancımız tamdır”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında, Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki hassasiyeti anlayarak gerekli talimatları verdiği için Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.

Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki sıkıntıları yaklaşık iki ay önce eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına ilettiklerini, çözüm üretilmemesi üzerine ise eylem yaptıklarını anımsatan Serdaroğlu, elzem bir yer olduğu için Yuva’da bir saat eylem ile yetindiklerini kaydetti. Ardından, sıkıntıları Başbakan Ünal Üstel’e aktardıklarını belirten Serdaroğlu, Başbakan’ın hassasiyeti anlayarak gerekli talimatları verdiğini ve personel sorununun çözüldüğünü söyleyerek Üstel’e teşekkür etti. Serdaroğlu, personel sorununun çözülmesiyle vardiyaların da rahatlayacağını dile getirdi.

Konuşmasında uzlaşının önemine de değinen Serdaroğlu, “Hem Çalışma Bakanımızla hem de Başbakanımızla buradaki sorunları çözeceğimize inancımız tamdır” dedi.

Serdaroğlu, mahkemeler ve savcılık gibi yerlerdeki personel eksikliği sorunlarını da Başbakan’a ilettiklerini bildirerek, bunlara da çözüm bulunmasını istedi.