UBP'den yapılan açıklamaya göre, yoğun katılımın olduğu gecede, Üstel’e güçlü destek mesajları verildi.

-Çoban

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Necati Çoban, konuşmasında “Yılmazköy’den, Akıncılar'a, Değirmenlik’ten Alayköy’e 48 Gençlik Kolları örgütü, 1016 resmi Genç üyesiyle Ulusal Birlik Partisinin daha güzel ve başarılı yarınları için göreve hazırdır" dedi. Yeni dönemde herkesi kucaklayacak, çok daha canlı, çok daha aktif olacaklarını söyleyen Çoban, kurultayda desteklerinin Ünal Üstel'e olacağını söyledi.

-Akyön

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön de UBPGenel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in gençlere öncelik talimatının gereğini yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Üstel’e desteğini dile getiren Akyön, “Sizinle birlikte, yan yana omuz omuza istikrarla yola devam” dedi.

-Hasipoğlu

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da gençlere hitap ederek, "Hizmetleriyle, parti içinde sağladığı birlik ve bütünlük sayesinde, gönüllerde taht kurmuş Ünal Üstel ile yola devam edeceğiz” şeklinde devam etti.

Hasipoğlu, iki yılda yapılan projelerin devam etmesi ve istikrar için gençlerin Üstel'e güçlü destek vereceğine inandıklarını belirtti.

-Üstel

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de gençlere güçlü ve samimi destekleri için yürekten teşekkür etti.

Üstel, “Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımıza ve gençlerimize ne söz verdiysek birer birer yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Üstel, “Bizim gençlerimizi politik malzeme görmüyoruz. Tek derdimiz bu ülkede kalmaları, ülkelerinde çalışmaları, potansiyellerini kendi devletleri için harcamalarıdır. Gençlerimiz için elimizde olan bütün imkanları seferber ettik, kararlılıkla etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bilişim çağında, gençlerin dünyayla iletişimini güçlendirmek için fiber optik kablo projesinin ilerlediği müjdesini veren Üstel, , “Şimdi sırada evden eve fiber optik kabloları döşemesi var. Gençlerimizin elinden hiç düşürmediği telefonlarındaki internet artık daha kullanılır hale gelecek. Gençlerimiz artık dünyanın her yerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek.” dedi.

4.5G internetin de ülkeye getirilerek, gençlerin hızlı internete kavuşturulduğunu hatırlatan Üstel, “Biz bunları yaparken tamamen KKTC’de yaşayan, genelde ülkemizin gençleri için, özelde ise Ulusal Birlik Partisi'ne gönül vermiş, partimizin bayrağını göklerde dalgalandıran Ulusal Birlik Partili gençler için yaptık” ifadelerini kullandı.

Üstel, şöyle devam etti:

“İlk sosyal konut projemizin temelleri Lefkoşa’lı gençlerimiz için Alayköy’de atılacaktır. İlk müracaatlar kabul edilecek ve tapular verilecektir. Gençlerimiz bu projeden yararlanırken, belli kriterler koyduk bir kere hiç evi olmayan gençlerimize öncülük vereceğiz. Bundan da hiç taviz vermeyeceğiz. Hiç evi olamayan gençlerimizi konut sahibi yapacağız."

Üstel konuşmasında Ulusal Birlik Partili gençlere seslenerek, "Gençlerimize daha güzel bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz" dedi

Ünal Üstel, şöyle devam etti:

“Biz gençlerimize ne söz verdiysek, yapıyoruz. Biz de gençlerimizden söz istiyoruz, çünkü gençlerimiz bu ülkenin yarını ve geleceğidir. Ulusal Birlik Partili gençler KKTC’nin yaşaması için UBP’ye sahip çıkmaktadır. Biz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz ki bizden devir alacakları bayrağımızı daha da yukarıya taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir. Ama bunu yaparken birlik beraberlik içerisinde partimize sıkı sıkı sarılarak yapacaktır."