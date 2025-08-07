Başbakan Ünal Üstel, Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk tarihinin en parlak sayfalarından birini oluşturduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Erenköy Direnişi’nin 61’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel’in mesajı şöyle:

"Kıbrıs Türk halkının toplumsal varoluş mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Erenköy Direnişi’nin 61. Yıl dönümünü gurur ve onurla anıyoruz.

1964 yılında gerçekleşen Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk tarihinin en parlak sayfalarından birini oluşturuyor. Yurt dışında eğitim gören gençlerimizin büyük bir özveriyle öğrenimlerini yarıda bırakarak vatan topraklarını savunmak için Erenköy’e gelmesi, köy halkıyla omuz omuza vererek sayı ve silah bakımından çok üstün düşman güçlerine karşı mücadele etmesi, bu direnişi unutulmaz kılan bir kahramanlık örneği haline getirmiştir.

-“Esareti kabul etmeyeceğimizin güçlü mesajı…”

Yaklaşık 500 üniversite öğrencisi ve Mücahitlerin iki yıl boyunca Rum saldırılarına karşı verdikleri bu varoluş mücadelesi, halkımızın esareti kabul etmeyeceğini ve özgürlük uğruna neleri göze alabileceğini gösteren güçlü bir mesajdır. Erenköy'deki direniş, birlik, beraberlik, inanç ve cesaret ile yazılan bir destandır.

Bu mücadelede sergilenen kararlılık ve fedakarlık, Kıbrıs Türk halkının hiçbir koşulda boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiş; Anavatan Türkiye’ye olan bağlılıkla birleşerek özgürlük ve bağımsızlık yolunda atılan en hayati adımlardan biri olmuştur.

Bu vesilesiyle, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere Erenköy Direnişi’nde hayatlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi ve mücadeleye destek veren tüm mücahitlerimizi minnetle hatırlıyor, bu gururu paylaşan halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."