Boğazköy’de dün bir markete müşteri olarak giden E.C.(E-58), satışa sunulan muhtelif gıda ürünlerini alıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Polis basın bültenine göre, söz konusu şahıs yürütülen ileri soruşturmada tespit edilerek tutuklandı.

- Sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Girne ve Alsancak’ta, B.Ş.(E) ve O.D.(E-52) kamuya açık yerlerde alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

- Motosiklet sürücüsü yaralandı

Gönyeli’de, İbrahim Kaya Dikkaya (E-51), yönetimindeki LN 946 plakalı araçla seyrettiği sırada, öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çıkış yaparak, önünü tıkadığı Hüsnü Gürboylu (E-75) yönetimindeki LG 550 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

- KKTC'de ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.