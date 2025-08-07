Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Mavi Vatan’ın kalbi KKTC’de mücadelemizi onurlu bir şekilde sürdürmekteyiz” dedi.

Tatar, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu heyetini kabulünde, bu denli güçlü bir oluşumun ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin önemli olduğunu belirterek, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) Başkanı Hakan Gültekin ve beraberindeki heyeti kabul etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin vatan ve egemenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Bölgede stratejik öneme sahip KKTC’nin adını Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda duyuran TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC hükümeti ile uyum içinde yürütülen siyasetin, millet olarak Kıbrıs Türklerini daha güçlü bir noktaya taşıdığını kaydeden Tatar, Türk dünyası ile münasebetlerin artmasına yönelik girişimlerin önemine de işaret etti.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üyeliğin ardından Türk dünyası ile ilişkilerin farklı düzeylerde artarak devam ettiğini söyledi.