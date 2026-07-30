Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüzyılın projelerine hayat verdiğini belirtti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel, Erdoğan’ın, KKTC'de deniz altından doğalgaz hattı başta olmak üzere yeni altyapı projelerinin destekleneceğine yönelik açıklamasının, ülkenin geleceği adına tarihi öneme sahip güçlü bir vizyonun ve kararlı bir iradenin ifadesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, Erdoğan’ın “Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağı” yönündeki mesajının da kardeşlik hukukunun, ortak davanın ve KKTC’nin geleceğine duyulan güvenin en güçlü teyidi olduğunu vurguladı.

Üstel, “Bugün ulaşımdan sağlığa, eğitimden dijital dönüşüme, enerjiden altyapıya kadar hayata geçirilen büyük projelerin temelinde, hükümet ile Anavatan Türkiye arasında kurulan güçlü iş birliği, karşılıklı güven ve ortak vizyon bulunmaktadır.” dedi.

- “KKTC yalnız değildir, hükümetimiz kararlıdır. Türkiye ile birlikte çıktığımız bu yoldan geri dönüş yoktur”

Üstel, Asrın Projesi ile Kıbrıs Türk halkını suyla buluşturan iradenin, şimdi de deniz altından doğalgaz hattı ile KKTC’ye enerji alanında yeni bir döneme taşıyacağını dile getirdi.

Üstel, “Bu açıklama, KKTC ile Anavatan Türkiye arasındaki bağları zayıf göstermeye çalışanlara, hükümetlerimizin projelerini küçümseyenlere ve Türkiye’nin desteğinin azalacağını düşünerek yanlış hesap yapanlara verilmiş en açık cevaptır.” ifadesini kullandı.

“Yanlış hesap yapanlar bir kez daha görmelidir ki; KKTC yalnız değildir, hükümetimiz kararlıdır ve Anavatan Türkiye ile birlikte çıktığımız bu yoldan geri dönüş yoktur.” diyen Üstel, Kıbrıs Türk halkına verdiği sarsılmaz destek, KKTC’nin geleceğine duyduğu güven ve ortaya koyduğu güçlü irade için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Üstel, Erdoğan’ın kararlı liderliği, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ve hükümetin icraatlarıyla KKTC’nin büyüdüğünü, güçlendiğini ve geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.