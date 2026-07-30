Girne’de arkadaşının emanet ettiği 17 bin sterlini çalmakla suçlanan 60 yaşındaki M.B.K (K), tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 18 Şubat’ta meydana gelen olayda zanlı M.B.K’nin, arkadaşı tarafından kendisine emanet olarak verilen toplam 17 bin sterlin nakit parayı, arkadaşının banka hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.