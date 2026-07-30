Serdarlı–Ergenekon köyleri arasında bulunan çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine yayılarak zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece 22.50’de çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sirayet etmesi sonucu, yaklaşık 400 dönümlük kıraç alan, 10 dönüm anız ve 10 adet kare balya yandı.

Yangın; polis itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri, belediye, askeri personel ile bölge halkının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.