Başbakan Ünal Üstel, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, 14 maddelik taleplerini içeren dosyayı Başbakan Ünal Üstel’e takdim etti.

Başbakan ziyarette, engellilerin daha rahat, sağlıklı ve toplumdan kopmadan yaşamaları için ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapacaklarının sözünü verdi.

-Üstel: “Engelli maaşlarını iyileştirmek için de bir çalışma başlatacağız”

Başbakan Ünal Üstel, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri kendi yerlerinde ziyaret etmek istediklerini belirterek, Engelliler Haftası’nı kutladı.

“Engelli kardeşlerimizi kendimizden hiç ayırmıyoruz.” diyen Üstel, sosyal devlet anlayışı içinde ve imkanlar dahilinde engelliler için ne gerekirse yapacaklarını söyledi.

Engellilerin bir kısmını uzun bir aradan sonra devlette istihdam ettiklerini belirten Üstel, bundan sonraki süreçte de imkanlar dahilinde ve öncelik sırasına göre engellilerin taleplerini dikkate alacaklarını kaydetti.

Daha rahat, daha sağlıklı, toplumdan kopmadan yaşamaları için ihtiyaç olan ne düzenlemeler varsa çalışmasını yapacaklarının sözünü veren Üstel, engelli maaşlarını iyileştirmek için de bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

-Yücetürk: “Yasadan engellilerden çok engelsizler yararlanmaktadır”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk ise konuşmasına Başbakan Ünal Üstel’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Engellilerin sosyal hak ve menfaatleri için çalıştıklarını kaydeden Yücetürk, kendisinin 49 yıldır bu mücadelenin içinde olduğunu söyledi.

Ülkedeki 6 bin 500 engellinin 6 binini temsil ettiklerini belirten Yücetürk, yasalarının UBP döneminde yapıldığını kaydederek, 1994 yılında CTP döneminde yapılan yasa değişikliğini eleştirdi. “Yasadan engellilerden çok engelsizler yararlanmaktadır.” diyen Yücetürk, yasanın düzeltilmesini istedi.

Başbakanlık bünyesinde Engelli Dairesi’nin kurulmasını, Engelli Standartları Tüzüğü’nün uygulanmasını, Özel Eğitim Yasası tüzüklerinin hazırlanmasını, nakdi yardımların yükselmesini ve Engelli Yaşam Evi’nin yatılı bölümünün açılmasını talep eden Yücetürk, Hükümetle iş birliği yapmak istediklerini ekledi.

Yücetürk, Kıbrıs Sorunu ile ilgili yürütülen politikaya destek de belirtti.