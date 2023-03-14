Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi, halkın hak ettiği sağlık hizmetini alabilmesi ve daha çağdaş bir sağlık sistemi oluşturulması için çalıştıklarını kaydetti.

Üstel, “Gerekli teknik ekipman ve donanım eksiliklerinin giderilmesi, sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılması, personel eksikliklerinin giderilmesi, yapısal iyileştirmelerle devlet hastanelerin her tür doğal afete hazır hale getirilmesi çalışmalarımızı da başlattık ve sürdürüyoruz” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı mesajında sağlık çalışanlarının insanüstü gayretle çalıştığını ve iftihar kaynağı olduğunu vurgulayan Üstel, “Zor süreçlerde, her mücadelede yerini alan sağlık çalışanlarımız en büyük takdiri hak ediyor” ifadelerine de yer verdi.

Başbakan Üstel, mesajında şunları da kaydetti:

“Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart Tıp Bayramı

ülkemizde de her yıl özel bir gün ve hafta olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile insan hayatına dokunan doktor, ebe, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarımızın değerini ve zor şartlarda verdikleri emeklerin önemini bu anlamlı günde bir kez daha hatırlatmakta ve hatırlatmakta fayda görüyorum.

Sağlık sektörü, zorlu çalışma koşulları ile özveri ve sabır gerektiren zor bir sektördür. Son yıllarda yaşadığımız Covid-19 Pandemisi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştıklarına hep birlikte şahit olduk.

Aynı şekilde yaşanan deprem felaketi süresince, arama kurtarma çalışmalarını yürüten kardeşlerimizin yanında, enkazların arasında can kurtarmayı bekleyen yine sağlık çalışanlarımızdı. Yaşadığımız tüm zor süreçlerde, her mücadelede yerini alan sağlık çalışanlarımız hiç kuşku yoktur ki en büyük bir takdiri hak ediyorlar.

Tek gaileleri, insana hizmet olan, mesleklerini büyük bir aşkla icra eden, savaşta, salgınlarda, doğal afetlerde ve her tür zorlukta halkımızın yanında olan hekimlerimizin bayramını kutluyor, şahsım ve halkım adına göstermiş oldukları tüm fedakarlıklardan dolayı kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”