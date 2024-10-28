Üstel, “Kıbrıs Türk halkı olarak, her gün ilmek ilmek işleyerek daha da geliştirdiğimiz kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek ve yüzyıllardır var olan gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve gururla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde büyük fedakarlıklarla ve ağır bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünün en güçlü simgesi haline dönüştüğüne vurgu yapan Üstel, şunları kaydetti:

“Tarih boyunca içerden ve dışardan gelen her tür saldırılar karşısında, Atatürk’ün dediği gibi, muhtaç olduğu kudreti damarlarında akan asil kanda bulan Milletimiz, Cumhuriyetine sahip çıkmış, onu korumuş, azim ve kararlılıkla ilerleyişini sürdürerek, refah ve istikrar yolunda hiçbir tehdide boyun eğmemiştir.

Güçlü iradesi ve sarsılmaz gücü ile yüz yıldır kendi kaderini kendi tayin etmiş, dünya sahnesinde hak ettiği yeri almış Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu başarısı, ona yürekten bağlı milletimizin başarısıdır.

Bugün bizler de bu büyük ve müstesna ülkenin kardeş devleti olmaktan büyük onur duyuyoruz.

Kıbrıs Türk halkı olarak, her gün ilmek ilmek işleyerek daha da geliştirdiğimiz kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek ve yüzyıllardır var olan gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırmak için canla başla çalışıyoruz.

Türkiye Yüzyılının ortak bir paydaşı olarak, halkımızı çok daha güzel ve güvenli yarınlara ulaştırmak için emin adımlarla omuz omuza geleceğe yürüyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine sağlık, huzur ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum.

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Cumhuriyete giden yolda, canları feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’yi bölgesel bir güç olmaktan, küresel bir güç haline dönüştüren herkesi tebrik ediyorum.

Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki varsın Türkiye.”