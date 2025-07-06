“Bu anlaşma hava ulaşımında halkımızın yüzünü güldürecek”

Başbakan Ünal Üstel, ADA KIBRIS projesi kapsamında Türk Hava Yolları ve AJet ile yarın bir anlaşmanın imzalanacağını duyurdu.

Başbakan Üstel, yazılı bir açıklama yaparak, imzalanacak anlaşma ile bundan böyle Türkiye’nin büyük şehirlerine her gün shuttle uçuşlarının yapılacağını kaydetti.

Üstel, uçuşlarda kullanılacak uçaklardan birinin de yarın 08.30’da Ercan Havalimanı’nda olacağını belirtti.

- “Bilet fiyatlarında alt ve üst sınırın belirlenmesinde söz hakkımız olacak”

Bu anlaşmayla hava ulaşımında çözüm odaklı önemli bir adım atılacağına dikkat çeken Üstel, “Bilet fiyatlarında alt ve üst sınırın belirlenmesinde söz hakkımızın olacak olması da ayrıca önem taşıyacaktır.” dedi.

Başbakan Üstel, uygulamanın süreç içerisinde değerlendirilip geliştirileceğini de belirterek, “KKTC’den ya da KKTC’ye uçmak isteyenler yolda kalmamalı.” ifadelerini kullandı.

Siyasi hayatı boyunca, Kuzey Kıbrıs’ın en önemli konularından birinin hava ulaşımı olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir ada ülkesiyiz ve dış dünya ile bağımız ya hava ya da deniz yoluyla olacak. Başka seçeneğimiz yoktur. Deniz ulaşımının, ulaşımımızdaki payı doğal olarak daha azdır. Hava ulaşımı yaşamsal önem taşıyor. Başbakan olarak UBP – DP – YDP Koalisyon Hükümeti’nin oluşumunu sağladıktan sonra, hava ulaşımındaki sorunların çözüm çalışmalarını hep takip ettim. Takip etmekle kalmadım, uzman arkadaşlardan da görüş alarak yönlendirdim.”

Hava ulaşımında yeterli uçuş sayısı ile yeterli koltuk kapasitesinin “sorun yok” anlamına gelmediğini, bilet fiyatlarının da cazip olması gerektiğini kaydeden Üstel, bayrak taşıyıcı hava yolu olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kapanmasının ardından KKTC’nin dış dünya ile bağlantısında bilet fiyatları çok yüksek seyrettiğini ve halkın bundan rahatsız olduğunu anımsattı.

- “Öğrenciler ve turizm için ulaşımda yeni açılımların yapılması şart”

Üstel, KKTC ekonomisinde turizm ve yükseköğretim ilk iki sırada pay sahibi olduğunu, bu nedenle ulaşımda yeni açılımlar yapılmasının şart olduğu bilinciyle çalıştıklarını da belirterek, bu kapsamda ilk olarak Yeni Ercan Havalimanı’nın açıldığını ardından 2025 yılı için altı milyon yolcu hedefi konulduğunu ve bunun için çalışıldığını ifade etti.

Türk Hava Yolları ve AJet ile yapılacak anlaşmayla halka verilen sözlerden birinin daha yerine getirileceğini de söyleyen Üstel, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye’de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere öteki önemli havalimanları, dünyada önemi giderek artan havaalanlarıdır. Bu alanlarla yoğun bağlantı, bizi dünyaya bağlayacaktır. Hava taşımacılığında da sorunu bilmek değil, soruna çare bulmak önemlidir. THY ve AJet’le anlaşmaya imza koyarak atacağımız adım, hava ulaşımında halkımızın yüzünü güldürecek. Biz halkımızı düşünüyoruz, halkımız da bize güveniyor.

Global sorunların, dünyanın her yerinde ekonomiler için tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Hedefimiz, zamanında alınacak doğru önlemlerle halkımızın olumsuz etkilenmesini en alt düzeye getirmektir.

Hava ulaşımında atacağımız bu önemli adımın yararlarını hep birlikte göreceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”