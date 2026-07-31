Başbakan Ünal Üstel, Sigorta Prim Affı uygulamasının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Üstel, Sigorta Prim Affı uygulamasıyla hükümetin çalışma hayatını desteklemeye ve üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir adımı daha hayata geçirdiğini belirterek, uygulamanın işverenler ile bağımsız çalışanların birikmiş sosyal sigorta prim borçlarını daha avantajlı koşullarda ödeyebilmelerine olanak sağlayacağını söyledi.

Üstel yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanların 1 Ocak 2010 – 30 Haziran 2026 dönemine ait gecikmiş prim borçları ile gecikme zamlarının af kapsamına alındığını ifade etti.

-“Başvurular 15 Eylül'e kadar yapılacak”

Başbakan Üstel, çalışanları adına veya kendi adlarına gecikmiş prim borcu bulunan işverenler ile bağımsız çalışanların, 15 Eylül 2026 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi'nin tüm şube ve bürolarına başvuruda bulunabileceklerini kaydetti. Üstel, aftan yararlanacaklar için son ödeme tarihinin 23 Ekim 2026 olduğunu belirtti.

-“Peşin ödeyene gecikme zammında önemli avantaj”

Başbakan Ünal Üstel, borçlarını tek seferde kapatmak isteyenlerin, prim borcunun yüzde 100'ünü ve ödeme tarihine kadar tahakkuk eden gecikme zammının yalnızca yüzde 10'unu 23 Ekim 2026 tarihine kadar ödemeleri halinde, prim borçları ile gecikme zamlarının tamamının ödenmiş sayılacağını ifade etti. Üstel, peşin ödeme yerine taksitlendirmeyi tercih eden işverenler ile bağımsız çalışanlar için de önemli kolaylıklar sağlandığını belirtti.

Buna göre; prim borcunun yüzde 25'ini ve bu kısma ait gecikme zammının yüzde 90'ı, prim borcunun yüzde 50'sini ve bu kısma ait gecikme zammının yüzde 65'i, prim borcunun yüzde 65'ini ve bu kısma ait gecikme zammının yüzde 40'ını, 24 Ekim 2026 tarihine kadar ödeyenlerin, ödeme tarihine kadar oluşan gecikme zamları dondurulacak, kalan prim borcu ise 36 aya kadar taksitlendirilerek af kapsamında ödenebilecek.

-"Çalışma hayatını ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz"

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak çalışma hayatını güçlendiren, işverenlerin yükünü hafifleten ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini destekleyen adımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, uygulamaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenlerin Sosyal Sigortalar Dairesi'nin tüm şube ve bürolarına başvurabileceklerini ifade etti.