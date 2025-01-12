Dr. Derin Oygar: “Çocuklardaki vakalarda endişe verici bir artış yok. Her kış benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz”

“22 çocuk yatılı tedavi görüyor. 18’i influenza (grip) ve benzeri hastalıklar nedeniyle… Çocuk Acil Servisi’ne günde ortalama 160 başvuru yapılıyor…”

Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Dr. Pembe Derin Oygar, havaların soğumasıyla çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ancak bu artışın endişe verici olmadığını, her kış benzer tabloyla karşılaştıklarını belirtti.

Çocuklarda Covid-19 vakalarında düşüş, grip ve solunum sinsityal virüsü RSV’de artış gözlemlendiğine kaydeden Oygar, RSV’yi özellikle bu hafta daha fazla gördüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Komitesi üyesi Dr. Derin Oygar, Çin’de görülen, Güney Kıbrıs’ta da tespit edildiği açıklanan insan metapnömovirüsünün (HMPV) ateş, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük gibi semptomlara neden olan bir üst solunun yolu enfeksiyonu olduğunu aktardı.

Oygar, dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da bu virüsün yıllardır görüldüğünü kaydetti.

-Çocuk servisinin yüzde 70’i dolu

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Oygar, havaların soğumasıyla çocuklarda da sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları ve son dönemde Çocuk Acil Servisi’ne başvuru yapan çocuk hastalarla ilgili verileri paylaştı.

Çocuklarda Covid-19 vakalarında düşüş gözlemlediklerini dile getiren Oygar, influenza (grip) ve RSV’de (solunum sinsityal virüsü) artış olduğunu, influenza ve Covid-19 semptomlarıyla da benzerlik gösteren, burun akıntısı, öksürük, bazen de yüksek ateşle seyreden RSV’ye özellikle bu hafta daha fazla rastladıklarını belirtti.

Oygar, yüzde 70’i dolu olan Çocuk Servisi’nde 18’i influenza (grip) benzeri hastalıklardan dolayı toplam 22 çocuğun yatılı tedavi gördüğünü belirterek, Çocuk Acil Servisi’ne günde ortalama 160 başvuru yapıldığını da söyledi.

-“Her kış benzer tablo”

Dr. Derin Oygar, Çocuk Acil Servise başvuranların geçtiğimiz aylara göre yüzde 50 arttığını ancak bunun bu mevsim için beklenen bir durum olduğunu kaydederek, “Her kış benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz…Endişe verici bir durum yok” dedi.

-“Yoğun bakıma yatırılan çocukların sayısı bu yıl daha az”

Oygar, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl çocuk yoğun bakıma yatırılan hasta sayısının da daha az olduğunu ifade etti.

Derin Oygar, aralık ayında 3 çocuğun üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma yatırıldığını, şu an bir çocuğun yoğun bakımda bulunduğunu ifade etti.

Oygar, ülkedeki verilerin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin paylaştığı verilerle de benzerlik gösterdiğini belirtti.

-“Çocukları hastalıklardan nasıl koruyabiliriz”

“Çocukları hastalıklardan nasıl koruyabiliriz?” sorusu üzerine Oygar, RSV’nin dünyada pek de yaygın olmayan, yeni çıkan bir aşısı olduğunu kaydetti.

Oygar, tüm yaş gruplarını etkileyen influenzanın 5 yaş altı çocuklarda daha ağır ve komplikasyonlarla seyredebileceğini, RSV’nin de özellikle 2 yaş altındaki çocukları ve erken doğan bebekleri olumsuz etkileyebileceğini, hastaneye yatış gerektirebileceğini ifade ederek, aşılara işaret etti.

RSV aşısının dünyada daha çok yeni olduğunu belirten Oygar, erken doğan bebeklere, doğumsal kalp hastalığı olan çocuklara RSV’den korumak için “monoklonal antikorları” yapılmasını önerdiklerini, bunun KKTC’de yapıldığını kaydetti.

-“Grip aşısını 6 aylıktan itibaren öneriyoruz”

Derin Oygar, mevsimsel grip aşısını 6 aylıktan itibaren önerdiklerini de dile getirerek, özellikle kronik hastalığı olan çocuklara mutlaka grip aşı yapılması gerektiğini vurguladı.

- HMPV virüsü

Oygar, son dönemde gündeme gelen HMPV ile ilgili soru üzerinde bu virüsle ilgili de bir değerlendirmede bulundu.

Dr. Derin Oygar, üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan bu virüsün yeni bir virüs olmadığını, pandemi potansiyeli de taşımadığını söyledi.

Oygar, HMPV’nin dünyada olduğu gibi KKTC’de de her yıl görüldüğünü kaydederek, bu dönemde ülkede genellikle birkaç HMPV vakasıyla karşılaştıklarını, geçtiğimiz günlerde bir çocukta bu virüsü tespit ettiklerini dile getirdi.

Oygar, 5 yaşına kadar hemen hemen herkesin bu virüsle enfekte olduğunu bilgisini de paylaştı.

-Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın yolları

Derin Oygar, üst solunum yolu hastalıklarından korunma için kalabalık yerlerde bulunulmaması, el hijyenine dikkat etmek ve hasta kişilerden uzak durulması gerektiğini belirterek, hasta kişilerin de mutlaka maske takması gerektiğini kaydetti.

Oygar, hasta çocukların iyileşinceye kadar evde izole kalmasının da bulaşı önleyeceğini anımsattı.