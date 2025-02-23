

32 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesinin, İtalya'nın başkenti Roma'daki 19. Genel Kurulu'nda konuşan Uslu, "Biz adada iki halk, iki devlet olduğu gerçeğinin kabul edilmesini istiyoruz. Bu çerçevede de her türlü çözüm için masada olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Asamble’de “Gazze” vurgusu da yapan Uslu, "Gazze'de 16 aydır süren soykırım sonucunda 2 milyon insan yerinden edilmiş, açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir. Bu, hepimiz için bu çağda büyük bir utançtır." dedi.Dünyanın sınamalardan geçtiğine işaret eden Uslu, bu kapsamda daha büyük dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Çatışmaların, zulmün, açlığın ve yoksulluğun sona erdiği bir dünya için herkesin mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"Akdeniz Parlamenter Asamblesi bölgesinde güvenlik ve barışa yönelik tehditlerin başında İsrail'in hukuk ve insanlık tanımaz politikalarının olduğunu vurgulamak isterim. İsrail, bugün 60 bin Filistinlinin hayatına kastetmiştir, çocuklar, bebekler, kadınlar hayatlarını kaybetmiştir. Gazze'de 16 aydır süren soykırım sonucunda 2 milyon insan yerinden edilmiş, açlığa ve yokluğa mahkum edilmiştir. Bu, hepimiz için bu çağda büyük bir utançtır. Bölgede karşılıklı esir takası yoluyla kırılgan atmosferde sağlanan ateşkesin sürmesi elzemdir. Bu süreçte gündeme getirilen Gazzelileri topraklarından kopararak başka ülkelere sürmeyi öngören planları Türkiye olarak asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz."

Suriye'de yeniden inşa için her türlü yardımın sağlanması gerektiğini ifade eden Uslu, ülkedeki yaptırımların kaldırılmasının, yeniden imar sürecinin güçlendirilmesinin, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini destekleyeceğini belirtti.



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