Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde her 10 kişiden sadece 1'inin temiz ve içilebilir suya erişebildiğini, nüfusun yüzde 90'ının ise hayatta kalabilmek için temiz suya ulaşma mücadelesi verdiğini duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, UNICEF'in Gazze'deki yetkilisi Rosalia Poulin, Kasım 2024'te yaklaşık 600 bin kişinin içme suyuna erişiminin sağlandığını ancak su kaynaklarının tekrar kesildiğini ve bölgedeki insani krizin daha da kötüleştiğini belirtti.

Gazze'deki su sıkıntısının kritik seviyelere ulaştığını vurgulayan Poulin, şu anda her 10 kişiden yalnızca birinin güvenli içme suyuna erişebildiğini ve nüfusun yüzde 90'ının hayatta kalmak için temiz su bulma mücadelesi verdiğini ifade etti.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, Gazze'de yerinden edilmiş milyonlarca insanın temiz suya erişimi, sağlık hizmeti, hastalıklara yol açan çöplerin toplanabilmesi ve atık su tesislerinin çalıştırılabilmesi için yakıtın hayati önemde olduğunu vurguluyor.

BM kuruluşları, bölgede yarıdan fazlası çocuk olmak üzere 1,8 milyon insanın acilen temiz suya ve sağlık yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.