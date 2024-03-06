- BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıs’taki konuşlandırılmasının 60’ıncı yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe Rum Hükümeti’ni temsilen kimsenin katılmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Hükümet UNFICYP Etkinliğinde Yoktu” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, hatta Müzakereci Menelaos Menelau’nun dahi etkinliğe katılmamasının iç cephede tartışmalara sebep olduğunu ve bu durumun, bazı çevrelerde Hükümet ile UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın icraatları konusunda hoşnutsuzluk yarattığını yazdı.

Gazete, Hükümet kaynaklarına göre etkinliğe Rum Hükümeti’ni temsilen kimsenin katılmayışının, BM ile Rum Yönetimi arasında tırmanan tartışmalar ve Rum Yönetimi’nin, BM tarafından her iki liderin de katılacağı etkinlikler düzenlemekteki aşırı çabasından hoşlanmamasından kaynaklandığını belirtti.

Başkanlığın, BM inisiyatifiyle düzenlenen bu tür etkinliklerde “ev sahibi ülkenin” görüşünü veya en azından bu tür etkinliklerin kurumsal çerçevesini de göz önünde bulundurması gerektiğini dillendirdiğini yazan gazete, buna karşılık, Rum Yönetimi’nin temsilcilerinin etkinliğe katılmamasının akıllarda birçok soru işareti bıraktığını ve diplomatik kaynaklara göre, BM ile verimli olmayan, gereksiz ve özellikle de mevcut konjonktürde, olumlu havaya yönelik hiçbir katkısı bulunmayan tartışmalara yol açtığını kaydetti.

Haberde, etkinliğe Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun (hükümeti temsilen değil), yabancı ülkelerin büyükelçilerinin, UNFICYP emekli askerlerinin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve bazı diğer yetkililerin katıldığı ifade edildi.