Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi (CPDC) ile Apofasi Eirinis tarafından geliştirilen ortak deklarasyonun odak noktası olacağı bir panel düzenleyecek.

CPDC’den yapılan açıklamaya göre Panel, 4 Nisan Perşembe günü 17.30-19.30 saatleri arasında Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Hotel’de yer alacak.

Odak noktası CPDC ile Apofasi Eirinis tarafından geliştirilen ortak deklarasyon olacak Panelde, müzakerelerin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli olan deneyimler paylaşılacak.

Panel katılımcıları arasında Ioannis Kasoulides, Özdil Nami, Erato Kozakou Marcoullis, Meltem Onurkan Samani, Nikos Mesarites, İpek Borman, Evgenia Chamilou, Şadiye Işısal bulunuyor.