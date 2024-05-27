Limasol’a bağlı Pissuri ile Baf’a bağlı Kuklia köylerinden, iki bölge arasında kalan eserlerin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmesi için ortak çaba yürütmesinin istendiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Çevre Komiseri Antonia Theodosiu’nun her iki köyün, bu iki bölge arasında bulunan Gavur Taşı olarak bilinen Afrodit kayalıkları ile “Akrotiriu Aspru” kıyısının UNESCO Dünya Kültür Listesi’ne girmesinin sağlanması için ortak çaba yürütmesini önerdiğini yazdı.

Habere göre “Akrotiriu Aspru” kıyısı, Pissuri körfezinin 5 kilometre batısındaki yüksek ve beyaz kayalıklardan oluşuyor. Yol veya patikanın olmaması nedeniyle buraya ulaşım ancak deniz yoluyla sağlanıyor.