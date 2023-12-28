Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, ülkede yaşanan sorunların “yapısal” sorunlar olduğunu belirterek, “emeğin örgütlenip kendi hakları için baskı oluşturmadığı sürece mevcut düzenin daha da kötüye gideceğini” savundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, katıldığı bir televizyon programında ülke gündemine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, gazeteci Ali Kişmir’in yargılandığı davaya ilişkin “Bağımsızlık Yolu olarak ilk günden beri ifade özgürlüğünün yanında oldukları için Ali Kişmir’in de bu davada yanında olduklarını” söyledi.

“Ülkede yaşanan sorunların sadece hükümetle ilgili olmadığını, yapısal sorunlar olduğunu, hangi hükümet gelirse gelsin hiçbir şeyin değişmeyeceğini” belirten Ersoy, “yapısal sorunların sürüyor olmasının sebebinin sermaye düzenine karşı üreten insanların örgütsüz olması olduğunu” belirtti. Ersoy, “emeğin örgütlü bir şekilde kendi hakları için basınç oluşturmadığı sürece bu düzenin daha da kötüye gideceğini” savundu.

Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve barınma gibi konularında ülkede sıkıntılar yaşandığına işaret eden Ersoy, kamuyu geliştirmek için kaynak yok’ denilmesine inanılmaması gerektiğini” belirterek, “servet vergisiyle, okul, hastane yapılır, kamusal toplu taşıma sorunu çözülür, elektrik santrali kurulur, bu yatırımlarla hayatı ucuzlatıp, biraz daha yaşanılır kılabiliriz” dedi. Ersoy ayrıca, yurt dışından ülkeye sahne almak için gelen sanatçılarından vergi alınmasını savunduklarını da belirtti.

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun emekçinin lehine karar vermemek üzere tasarlandığını” savunan Ersoy, “Komisyonu’nun lağvedilmesini savunduklarını, asgari ücretin de en düşük kamu maaşına eşitlenmesi mücadelesi verdiklerini” belirtti. Ersoy, “özel üniversitelerin kaçak iş nüfusu getirmek için araç haline geldiğini” de savundu.

“Sürekli yurt dışından iş gücü ithal edildiğini, bunun emeği değersizleştirdiği gibi nüfus yapısını bozarak sosyoekonomik problemler de ürettiğini gözlemlediklerini” anlatan Ersoy, “önerilerinden bir tanesinin mevcut çalışma izinlerinin yenilenmesi dışında yeni çalışma izinlerinin verilmemesi olduğunu, bu önerinin nüfusu da kontrol edecek bir basamak olacağını” savundu.