Güney Kıbrıs’ta bir çocuğun, eliyle uluslararası yardım işareti yaparak annesini ve 3 kardeşini, babasının uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddetten kurtardığı haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İngiliz üsleri bölgesindeki bir köyde Eylül ayında yaşanan ve orta yaşlardaki babanın Dikelya Üs Mahkemesi tarafından 25 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla sonlanan olayın, İngiliz Üsleri tarafından dün açıklandığını yazdı.

Habere göre, Dikelya üs polisi komşuların şikayeti üzerine gittiği evde anne ve ikisi reşit olmayan dört çocuğun sustuğunu ve iş birliği yapmadığını gördü.

Polis, küçük çocuklardan birinin yüz mimiklerini ve eliyle, uluslararasında şiddet mağdurlarının yardım işareti olarak kullandığı hareketleri yaptığını gördü. Bunun üzerine baba tutuklandı. Uzun yıllardır eşine ve çocuklarına fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı belirlenen baba Dikelya Üs Mahkemesi tarafından 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.