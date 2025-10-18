Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis, bakanlığının 2026 yılı bütçesini dün Rum Meclisi Maliye Komitesine sundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın dün Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne sunduğu 2026 yılı bütçe rakamlarının 1 milyar 600 Milyon Euro’luk tutarla "Güney Kıbrıs standartlarının çok üzerinde" olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Bakan Vafiadis’in sunduğu bütçe rakamlarına ayrıntılı yer verdiği haberinde, havaalanlarının işletmesinden bu yıl elde edilen gelirin 90 milyon Euro’ya ulaştığına dikkat çekti.

Bakanlığın ortaya koyduğu altyapı projelerine ve bütçelerine ayrıntılı yer veren gazete, Larnaka ve Baf Havaalanlarının genişletilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını da aktardı.

Haberde, her iki havaalanında yapılacak genişletme iyileştirme çalışmaları sonrasında Larnaka Havaalanının yıllık yolcu kapasitesinin 12 milyon 400 bin, Baf Havaalanının ise 5 milyona ulaşmasının öngörüldüğü vurgulandı.