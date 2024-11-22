Samsun'da düzenlenen 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliğinde, Fizik ve Fen Bilgisi öğretmeni Hasan Ziyaettin ve öğrencisi Talha Azğan, "geri dönüşüm süreçlerini kolaylaştıracak yenilikçi projeleriyle" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni temsil ettiler.

Verilen bilgiye göre, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türk Dünyası Çocuk Vakfı ile birlikte düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliğine, 18 farklı ülkeden 196 bilim projesi ile yüzlerce öğrenci katıldı.

Şenlik, bilimsel projelerin yanı sıra kültürel öğelerin de ön planda olduğu bir etkinlik olarak farklı kültürlerin tanıtımına da katkı sağladı. Etkinlikler arasında halk oyunları gösterileri, resim sergisi, proje yarışmaları, sergi açılışları, stant ziyaretleri ve ödül töreni gibi birçok farklı aktivite yer aldı.