Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyini terk etmek isteyenlerden oluşan konvoya yönelik "güvenli rota"da gerçekleşen saldırıyla ilişkin, "Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar." açıklaması yaptı.

İngiltere merkezli örgütün X hesabından yapılan paylaşımda, sivillere Gazze'nin kuzeyini terk etme baskısı yapan İsrail'in belirlediği "güvenli rotada" 13 Ekim'de gerçekleşen saldırıya ait 6 görüntünün örgüt tarafından doğrulandığı bildirildi.

İsrail ordusunun hastanelere ve uluslararası örgütlere Gazze'nin kuzeyini terk etme uyarısı yaptığı ve bu amaçla havadan bildiriler attığı kaydedilen açıklamada, "Bu neredeyse imkansızdır. Ulaşım olmadan çocuklar, hastalar, yaşlılar, hamile kadınlar ve engelli kişiler bu yolculuğu yapamazlar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aralarında çocuk, kadın ve engellilerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişiyi taşıyan bir kamyon ile 8 aracın saldırıya uğradığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Alana gelen ambulanslar da ikinci saldırıda vuruldu, kurtarma görevlileri yaralandı. En az 70 kişi öldü. Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar."

İsrail'in sivillere Gazze'nin kuzeyini boşaltma baskısı yapmasının uluslararası insani yasalara aykırı olduğunun altı çizilen açıklamada, "Sivillerin güvenliğe, tıbbi bakıma ve yardımlara erişimi sağlanmalıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, zaten çökme eşiğinde olan hastanelerin boşaltılması yönündeki baskıların da kabul edilemeyeceği vurgulandı.