Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi, devletlerin, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılanları koruması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesinin, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun bu gece insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı anımsatılarak, "Bu gözdağı kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Devletlerin filoyu oluşturan gemilerdeki kişileri koruması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin devletlerin eylemsizlikleri karşısında Gazze'de süren soykırıma karşı hareket etmek için kilit bir görev üstlendiği değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Sivil toplumun bu insani yardım koalisyonunun eylemi, uluslararası hukuka göre tamamen meşru." ifadesi yer aldı.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.