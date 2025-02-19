Uluslararası Af Örgütünden araştırmacı Anna Blus: "Tüm kadınların, kendi kıyafetlerini seçme hakkı var"

Uluslararası Af Örgütü, Fransız parlamenterlerden, spor müsabakalarında başörtüsü dahil dini simgeleri yasaklayan ayrımcı yasa tasarısını reddetmelerini istedi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamaya göre, Fransa'da dini aidiyet gösteren kıyafet ve simgelerin tüm spor branşlarındaki müsabakalarda yasaklanmasını kapsayan yasa tasarısı bugün ve yarın Senato'da görüşülecek.

Fransız parlamenterlere bu tasarıyı reddetmeleri çağrısında bulunan Örgüt, Fransız Anayasası'nda yer alan laiklik prensibinin, teorik olarak herkesin din özgürlüğünü koruması gerektiğini ancak Fransa'da bu prensibin çoğu kez Müslüman kadınların kamusal alanlara erişimini kısıtlamak için kullanıldığını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, yıllar içinde Fransız makamlarının Müslüman kadınların kıyafetlerini düzenleyen ayrımcı yasa ve politikaları yürürlüğe koyduğunu ifade ederek, spor federasyonlarının da birçok branşta başörtüsü yasağını uyguladığını kaydetti.

Örgüt, bu yasa tasarısı kabul edildiği takdirde, ırkçılığın körükleneceğini ve Müslümanlara yönelik "düşmanca ortamın" artacağını belirtti.

Uluslararası Af Örgütünün 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde yayımladığı rapor, Müslüman kadınların özgürce spor yapabilmelerini yasaklamanın, özellikle zihinsel ve fiziksel sağlıklarını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koymuştu.

- Fransa'da başörtüsü yasağının tüm spor branşlarına yayılması gündemde

Örgüt bünyesinde araştırmacı olan Anna Blus, Paris Olimpiyat Oyunları'nda başörtüsü takan Fransız sporcuların müsabakalara katılımının yasaklanmasının uluslararası tepkiye yol açtığını belirterek, "6 ay sonra Fransız makamları, ayrımcı yasağı sürdürmekle kalmayıp, bunu tüm spor branşlarına yaymaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Blus, laiklik prensibini uygulama bahanesi altında bu yasaların aslında Müslüman kadınları hedef aldığını kaydederek, "(Müslüman kadınlar) Başörtüsü taktığı veya dini bir kıyafet giydiği takdirde tüm spor müsabakalarından men edilecek." dedi.

Başörtüsü takmanın "laikliğe yönelik bir saldırı" olarak algılanmasının son derece tehlikeli olduğuna dikkati çeken Blus, bu yasanın Fransa'da Müslüman kadınlara yönelik dine dayalı ayrımcılığı ve ırkçılığı artıracağını vurguladı.

Blus, "Tüm kadınların, kendi kıyafetlerini seçme hakkı var." ifadesini kullanarak, Fransa'da spor başörtüsüne yönelik yasakları, Müslüman karşıtlığıyla bağdaştırdı.

"Hepimiz İçin Basket" topluluğunun eş kurucularından sosyolog Haifa Tlili de Müslüman sporcuların, spor başörtüsü takmasını yasaklamayı haklı çıkaracak objektif bir veri olmadığını belirterek, "Bu nedenle Müslüman kadın sporcuları dışlamaya yönelik kuralların gerekli olduğunu söylemek yanlış ve bunun haklı bir tarafı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı topluluğun eş kurucularından basketbolcu Helene Ba da "Bu yeni yasanın, Müslüman kadınlar üzerinde son derece korkunç etkileri olacak; aşağılanma, damgalanma, travma, sporu bırakma, sosyal bağların kopması, öz güven kaybı, kadın takımlarının yok olması, kulüplerin tehlikeye atılması." dedi.

- Spor müsabakalarında başörtüsü yasağı

Fransa Futbol Federasyonu, spor karşılaşmalarında başörtüsünü yasaklarken, Fransa Hentbol Federasyonu başörtüsüne izin veriyor.

Senatör Michel Savin'in Senato'ya geçen yıl sunduğu yasa tasarısı kapsamında, başörtüsü dahil dini aidiyet gösteren simgelerin spor müsabakalarının tamamında yasaklanması hedefleniyor.

Bugün ve yarın Senato'da görüşülecek tasarı kapsamında ayrıca, kamuya ait spor mekanlarında toplu ibadetlerin yasaklanması öngörülüyor.