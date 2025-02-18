Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya hükümeti, "sıfır karbon" politikasının uygulanmasına katkı sağlayacak yenilenmiş bir enerji planını onayladı.

Plan kapsamındaki hedefleri, Ulusal Katkı Beyanları (NDC) olarak Birleşmiş Milletlere (BM) sunan hükümet, sıfır karbon emisyonuna ulaşılmasında yenilenebilir ve nükleer enerjinin önemine işaret etti.

Karbonsuzlaştırmanın amaçlandığı plan aracılığıyla karbon emisyonlarının 2013 seviyelerine göre 2035'e kadar yaklaşık yüzde 60, 2040'a kadar ise yaklaşık yüzde 73 azaltılması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2023 mali yılında kaydedilen yüzde 22,9'luk oranın neredeyse iki katına çıkarılarak 2040'ta Japonya'nın enerjisinin yaklaşık yüzde 40 ila 50'sini oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, orta ve uzun vadeli politikanın bir parçası olan bu yeni enerji planının, 2011'deki deprem ve Fukuşima Dai-içi santralindeki nükleer erime sonrası hükümetin nükleer enerjiye olan bağımlılığı en aza indirme konusundaki kararlılığında sapmaya işaret ettiği belirtiliyor.