Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Sorumlusu Figen Gülen İnce, sağlık sisteminin yaşlanan nüfusa göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Yaşlılar Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda Gülen İnce, artmakta olan yaşlı nüfusun, sosyal hizmet ve bakım politikalarının yeniden değerlendirmesini zorunlu hale getirdiğini, yaşlı bireylerin sağlıklı, güvenli ve onurlu bir yaşam sürdürebilmesinin devletin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

İnce açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:

"Yaşlı bireylerin nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetlerine ulaşımı güvence altına alınmalıdır. E-randevu sistemi maalesef ki yaşlıların sağlığa erişimini daha da imkansız hale getirmiştir.

Kronik hastalıkların yönetimi, koruyucu sağlık hizmetleri ve erken tanı programları güçlendirilmelidir. Özellikle erişkin aşılama programları hayata geçirilmelidir.

Evde bakım hizmetleri, geriatri hizmetleri ve uzun süreli bakım sistemleri geliştirilmelidir.

Yaşlı bireylerin yalnızlaşmasını önleyen sosyal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Kentlerin ve kamusal alanların yaşlı dostu hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Merkezi yönetim yerel yönetimlerle iş birliği içinde yaşlı bakım evleri ve hizmetlerini organize etmelidir"

Sağlık sistemlerinin yaşlanan nüfusa göre düzenlenmesi gerektiğini yineleyen İnce, "Yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerinden eşit, güvenli ve insan onuruna yakışır biçimde yararlanabilmesi için, planlı ve sürdürülebilir politikalar geliştirilmelidir." dedi.

Yaşlı bireylerin haklarına saygı göstermenin, onları desteklemenin ve yaşam kalitelerini yükseltmenin sosyal sorumluluğun yanında insan hakkı ile de ilişkili olduğunu belirten İnce, "Sağlıklı, aktif ve onurlu bir yaşılılık için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Erişebilir, koruyan, yaşlı dostu bir sağlık sistemi, kentler, yaşlı bakım merkezleri ve yaşlılar için sosyal alanlar oluşturmamız gereklidir." dedi.