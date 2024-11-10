Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86’ncı yıl dönümünde Değirmenlik’te düzenlenen törenle anıldı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre törene, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanlığı, bölge muhtarları, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü ve Cihangir Düzova İlkokulu Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Atatürk Büstü önündeki tören saat 08.55’te çelenklerin sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilip, yarıya indirildi.

Piyade Üst Teğmen Metehan Gül'ün günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptığı törende, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Celal Doruk Kumbur, “Mustafa Kemal’ler Tükenmez” adlı şiiri okudu.

Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı V. Piyade Kurmay Yarbay Can Küçükmurat'ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.