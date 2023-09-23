ÜLKEMİZDE YENİ BİR DERNEK DAHA KURULDU EDAD
Ergün Yahat
Ülkemizde bir dernek daha kuruldu.
Evrensel Dayanışma Derneği Yön. kurul Başkanı Çağlar Tatlı, As Başkan Hüseyin Beyaz, Mali İşler Ender İlgililer, Genel sekreter Mine Çakır ve Ebru Merdoğlu oldu.
Kısa adı EDAD olan ve dernek adına açıklama yapan Ebru Merdoğlu derneğin amacının çevre hayvan ve insan haklarını geliştirip korumak, ihtiyaç sahibi insanlara ve hayvanlara her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ve belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmayacağı açıklandı.
Grup toplantısında Ömer Tatlı, Çağlar Tatlı, Hüseyin Beyaz, Erkan Yiğit, Tuğcan İyican, Gökhan Özdöl, Mine Çakır. Elena Kavacık, Ökkeş Tosun, Ender İlgililer ve Nur Çalış katılarak izlenecek yol haritası masaya yatırılıp fikir alışverişinde bulundular .