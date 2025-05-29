Ülkedeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre araştırma komitesi, Komite Taslak Raporunun Değerlendirilmesi gündemi ile toplandı ve raporu oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.