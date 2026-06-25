İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, “Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi başlatıldığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Basında yer alan bazı iddialar üzerine Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulunan Yeldener, cezaevinde herhangi bir açlık grevi olmadığını vurguladı.

İddialara konu olan cezaevi klimalarına da değinen Yeldener, klimalarla ilgili kısa süreli bir sorun yaşandığını ancak duruma anında müdahale edildiğini belirterek, şu an tüm klimaların sorunsuz şekilde çalıştığını kaydetti.