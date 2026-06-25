Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’na katılan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, yapay zekanın demokrasiyi güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Strazburg’da gerçekleştirilen AKPA Genel Kurulu’nda “Yapay Zekanın Yol Açabileceği Aksaklıklardan Demokrasinin Korunması” başlıklı rapor üzerine konuşan Taçoy, yapay zekanın sunduğu fırsatların ancak demokratik değerler ve insan hakları temelinde yönetilmesi halinde toplumların yararına hizmet edebileceğini ifade etti.

Yapay zekanın günümüzde kamu hizmetlerinden ekonomiye, vatandaş katılımından karar alma süreçlerine kadar birçok alanda köklü dönüşümler yarattığını belirten Taçoy, bu teknolojinin insanlık tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olmaya aday olduğunu söyledi.

Teknolojik ilerlemenin, devletlerin ve uluslararası kurumların düzenleme ve denetleme kapasitesinden daha hızlı ilerlediğine dikkat çeken Taçoy, tartışılması gereken asıl konunun yapay zekânın kullanılıp kullanılmaması değil, hangi kurallar çerçevesinde yönetileceği olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın kendisinden çok, kötüye kullanımının risk oluşturduğunu kaydeden Taçoy, özellikle dezenformasyon kampanyaları, sahte görüntü ve videolar (deepfake), sentetik medya içerikleri ve gelişmiş dijital hedefleme yöntemlerinin demokratik süreçler üzerinde ciddi tehditler yaratabileceği uyarısında bulundu.

- “Yapay zeka doğru yönetildiği takdirde önemli bir araç olacaktır”

Bu tür uygulamaların kamuoyunu yönlendirme, siyasi tartışmaları manipüle etme ve demokratik kurumlara duyulan güveni aşındırma potansiyeline sahip olduğunu belirten Taçoy, demokratik denetim mekanizmalarının yapay zekânın geliştirilmesinden uygulanmasına kadar tüm süreçlerde etkin şekilde işletilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Avrupa’nın yapay zekâya yalnızca riskler üzerinden yaklaşmaması gerektiğini de ifade eden Taçoy, gerekli hukuki ve etik güvencelerin sağlanması halinde yapay zekânın demokratik katılımı artırabilecek, kamu hizmetlerini daha etkin hale getirebilecek ve vatandaşların bilgiye erişimini güçlendirebilecek önemli bir araç olduğunu dile getirdi.

Taçoy, Avrupa’nın hem temel hak ve özgürlükleri koruyan hem de inovasyonu teşvik eden dengeli bir politika benimsemesi gerektiğini belirterek, “Teknolojik gelişmelerin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve insan onuru ilkeleri doğrultusunda şekillenmesini sağlamak ortak sorumluluğumuzdur. Yapay zekâ doğru yönetildiği takdirde demokratik dayanıklılığı ve kamu güvenini güçlendiren önemli bir araç olacaktır.” dedi.

AKPA Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen oturumda, yapay zekânın demokratik sistemler üzerindeki etkileri, seçim süreçlerine yönelik riskler ve bu alanda geliştirilmesi gereken uluslararası standartların ele alındığı kaydedildi.