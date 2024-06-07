Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam süren Muhammed Arman tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da 6 Haziran 2024 tarihide saat 22.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde devriye gezen cürümleri önleme şubesi ekiplerinin zanlıyı tespit ettiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Mart 2024 tarihinden beri 67 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinde inceleme yapılacağını, ülkede ikamet izinsiz olduğu süre içerisinde ne yaptığının araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.