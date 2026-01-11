Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtına uyarısı yaptı
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30’da Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Celil Hüseyin Sokak üzerinde, A.K.(E-38) 152 miligram alkollü içki tesiri altında, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

Dün saat 23.30’da Girne’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, kontrol maksatlı durdurulan Y.E’nin (E-37) kullanımındaki araçta ahşap sopa bulundurup taşıdığı tespit edilerek emare olarak alındı. Y.E suçüstü tutuklandı.