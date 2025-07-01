Denetlenen 16 bine yakın sürücüden 2 bin 560’ı rapor edildi… Sürücülerden bini süratliydi

209 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 5 sürücü de tutuklandı

Ülkede son bir haftada meydana gelen 66 kazada bir kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı, 23-29 Haziran tarihlerini kapsayan sürede ülkedeki trafik kazaları ve denetimlerle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, söz konusu tarihlerde, biri ölümle, 13’ü yaralanmayla, 52’si hasarla sonuçlanan 66 kazanın neden olduğu maddi hasar 1 milyon 289 bin 627 TL olarak açıklandı.

Kazalardan 22’sinin sürat, 14’ünün dikkatsiz sürüş, 11’inin kavşakta durmama, 9’unun yakın takip, 10’unun da diğer sebeplerden meydana geldiği belirtilirken, ilçelerdeki dağılıma göre, Lefkoşa’da 21, Gazimağusa’da 16, Girne’de 21, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 4 kaza oldu.

-2 bin 560 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı… 209 araç trafikten men edildi

Öte yandan polis son bir haftada trafikte denetlediği 16 bine yakın sürücüden, 2 bin 560’ını rapor etti. Yasal işlem yapılan sürücülerden binin süratli olduğu belirlendi.

Süratin yanı sıra, seyrüsefer ruhsatsız, emniyet kemersiz araç kullanmakla, trafik işaret ve işaretçilerine uymamak da ilk sıralardaki trafik suçlarından oldu. 209 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 5 sürücü de tutuklandı.

Polisin verilerine göre, denetimlerde bin 7 sürücü süratten rapor edildi. Bu sürücülerin 889’unun süratli araç kullandığı polis denetiminde, 118’i de mobil araçla tespit edildi.

Sürücülerden 26’sı tehlikeli, 44’ü dikkatsiz, 300’ü seyrüsefer ruhsatsız, 12’si ehliyetsiz, 18’i alkollü araç kullanmaktan rapor edilirken, 35 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 152’sinin emniyet kemeri takmadığı, 170’inin trafik levha ve işaretlerine uymadığı tespit edildi.

Sürücülerden 83’ü muayenesiz, 75’i sigortasız, 25’i "T" izinsiz araç kullanmaktan rapor edilirken, araçlarının camına görüşü engelleyici cam film yapıştıran 18 sürücüye de yasal işlem yapıldı.

8 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan, 34’ü ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmaktan, 662’si de diğer suçlardan rapor edildi.