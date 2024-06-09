Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam süren Obifen Aderniran tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Bayram Yılmaz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Haziran 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gönyeli’de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi Ekiplerinin yolda yürüyen zanlıyı şüpheli görerek, kimlik kontrolü yapmak istediğini söyledi. Polis, zanlının ekipleri fark edince bir apartmana giriş yaptığını, akabinde polisin peşinden gitmesi üzerine apartman koridorunun penceresinden atladığını açıkladı. Polis, ikinci kattan atlayan zanlının olay yerinde yakalandığını, sağlık kontrolü için Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19 Kasım 2020 tarihinden beri bin 288 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun görüldüğünü belirtti. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Dairesinde inceleme yapılacağını, ülkede ikamet izinsiz olduğu süre içerisinde ne yaptığının araştırılacağını belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.