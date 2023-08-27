Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etme, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme ye Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC topraklarından Çıkış Yapmak ve İkamet İzinsiz” suçlarından tutuklanan zanlı Marie Mercelle Ntsama Deada mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan huzurunuzda bulunan zanlı Marie Mercelle Ntsama Deada’nın “Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etme, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme ye Yetkili Makamlardan İzinsiz KKTC topraklarından Çıkış Yapmak ve İkamet İzinsiz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 26 Ağustos 2023 tarihinde Lefkoşa Ledra Place Sınır Kapısında Fransa'ya gitmek için Fransa oturma izni olan Kamerun uyruklu Nekombi Suzi Sandrine Biamou adına ısdar olunan 0958469 seri nolu Kamerun Pasaportunu kullanıp Başkasının Kimliğine büründükten sonra konu pasaportu Ledra Place’da bulunan Muhaceret Memuruna verip KKTC'ye giriş yapmak suretiyle Sahte Davranışla Kayıt Temin etmiş akabinde aynı tarihte Ercan Havaalanında Nekombi Suzi Sandrine Biamou adına ısdar olunan 0958469 seri nolu aynı Kamerun Pasaportunu kullanıp yine Başkasının Kimliğine büründükten sonra konu pasaportu Ercan Muhaceret Memuruna verip İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına gitmek suretiyle Sahte Davranışla Kayıt Temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının aynı gün İstanbul'da tespit edilerek KKTC'ye geri gönderildiğini ve miştir. Nekombi Suzi Sandrine Biamou adına ısdar olunan Kamerun pasaportunun mare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Nazmi Doğan zanlı aleyhine yürütülen ileri soruşturmada kendi kimliği ile yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 12 Kasım 2019 tarihinde 15 gün vize ile giriş yaptığı ve 28 Kasım 2023 tarihinden itibaren 1189 gün KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanının gönüllü ifade verdiğini 2019 yılı içerisinde Lefkoşa Metehan Sınır Kapısından Avrupa'ya gitmek amacıyla kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü ve aracın içerisine gizlenerek 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip KKTC topraklarından Güney Kıbrıs’a çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis tahkikatın yeni başladığını alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.