Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan Mandefo Blaise Mutendi bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı görevli bir polis ekibi tarafından Marmara bölgesinde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 585 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, Muhaceret Dairesinden araştırma yapılacağını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.