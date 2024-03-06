Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 815 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 5 sürücü tutuklandı ve 58 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Bültenine göre, toplam 2 bin 926 araç sürücüsü kontrol edilirken, 458’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 98’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 35’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanma, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 161’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.