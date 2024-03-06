Almanya’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Berlin binasını ziyaret ederek, onuruna verilen sabah kahvaltısına katıldı.

Kahvaltıda, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında dünyanın artık Kıbrıs gerçeklerini görmesi gerektiğini belirterek, çağ dışı kalan haksız ambargo ve izolasyonların bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun ancak iki eşit egemen devlete dayalı bir çözüm modeli olması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm vizyonlarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Akdeniz’de, Mavi Vatan’da Türkiye’nin güvenliği bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin desteği ile birçok noktada proje ve çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin turizm, yüksek öğrenim, tarım ve inşaat alanında gelişmeye devam ettiğini belirterek, Almanya’da yaşayan iş insanlarına ülkeye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

-İlhan

MUSİAD Berlin Başkan Yardımcısı Ali İlhan ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Berlin’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs davasında yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekti.

(TUĞ/FEZ) Fotoğraflı