Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin yeni yönetimi Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Genel Sekreteri Zeki Öznaçar, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, görüşmede iki kurum arasındaki ilişkiler, sağlıktaki sorunlar ve ülkedeki tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi gibi konularını ele alındığını ifade etti.

Toplantının verimli geçtiğini, iki kurum arasındaki iş birliğini artırma ve daha sık bir araya gelme konusunda karşılıklı mutabakata varıldığını belirten Öznaçar, görüşmede, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu (TDUK) yapılanmasına dair görüşlerini de ortaya koyduklarını söyledi.

Öznaçar, KTTB Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, ülkenin ve sağlık hizmetlerinin geleceği açısından hayati önem taşıyan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi konusunda geniş katılımlı istişare yapmaya, bu alandaki mücadeleyi büyütmeye ve sorumluluğu birlikte taşımaya davet ettiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Genel Sekreteri Zeki Öznaçar, sürecin bütünüyle yanlış bir zeminde ilerlediğini düşündüklerini de kaydederek, TDUK’nun mevcut haliyle yapısal sorunlar yaratacağını savundu.