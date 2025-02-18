Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının güvenilir ve kalıcı barışla sonuçlandırılması konusunda hata yapılmaması gerektiğini beliterek, "Eğer müzakereler adil olursa ve bu masada Ukrayna, ABD, Avrupa var olursa, bu garantiler tüm bu ülkelerin katılımıyla geliştirilecek. Tabi ki Türkiye de bu ülkeler arasında. Ben Sayın Erdoğan'a bu anlayış için minnettarım." dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde küresel süreçlerin de ele alındığını anlatan Zelenskiy, Avrupa Birliği, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşına yönelik güvenlik garantisi içeren müzakere çalışmalarına dahil edilmesi gerektiğine işaret etti.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının güvenilir ve kalıcı barışla sonuçlandırılması konusunda hata yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bu müzakereler adil olursa ve bu masada Ukrayna, Amerika, Avrupa var olursa, bu garantiler tüm bu ülkelerin katılımıyla geliştirilecek. Tabi ki Türkiye bu ülkeler arasında. Ben Sayın Erdoğan'a bu anlayış için minnettarım." dedi.

Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin de görüşüldüğüne değinen Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Yeni ikili anlaşmalarımız var. Ukraynalı yetim çocuklarımızı ilgilendiren bir konu da var. Maalesef bu savaş bu çocukların ebeveynlerini onlardan aldı ve bu çocuklar şimdi Türkiye'nin himayesinde bulunuyorlar. Bu Olena Zelenska (Zelenskiy'in eşi) hanımefendinin ilgilendiği projelerinden biri. Bu projeyi Olena hanımefendi, Emine hanımefendi (Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan) ile birlikte yürütüyor. Hem size hem de Emine hanımefendiye şükranlarımı sunmak istiyorum."

İki ülkenin sürekli birlikte çalıştığına işaret eden Zelenskiy, "Hem Türkiye'yle hem de diğer ortaklarımızla Orta Doğu'da ve Afrika'da milyonlarca insana karşı kullanılan açlık silahına karşı birlikte çalışıyoruz. Bu konuda Suriye'yi örnek olarak gösterebiliriz. Çünkü orada istikrar ve barış için ciddi bir şans var. Fakat Suriye halkını desteklememiz lazım." dedi.

Zelenskiy, Emine Erdoğan'a da geliştirdiği çeşitli projeler için teşekkür etti.

Ukrayna'nın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'le birlikte Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışını yaptıklarını söyleyen Zelenskiy, "Bu açılışın iyi bir işaret olmasını umuyorum." diye konuştu.

- Suudi Arabistan'daki ABD-Rusya görüşmesi

Zelenskiy, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna savaşının bitmesinin herkesten çok istediklerini vurgulayan Zelenskiy, bunun adil şartlarda gerçekleşmesini istediklerini, Ukrayna olmadan bir şeylerin kararlaştırılmasının doğru olmadığını söyledi.

Zelenskiy, ABD ve Rusyalı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmeye işaret ederek, "Orada kimin kalacağını ya da kimlerin gideceğini bilmiyorum. Açıkçası pek ilgilenmiyorum." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Suudi Arabistan'a hemen gitmeme kararı aldığını ve yanlış bir imaj vermek istemediğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ı ziyaretinin 10 Mart olarak belirlendiğini paylaşan Zelenskiy, "Amerika'ya gelince de onları Kiev'e bekliyoruz." dedi.

- "Silahla cephede bu savaşta hiçbir taraf kazanamaz"

Zelenskiy, "Bana göre bugün itibarıyla gayet açık ki silahla cephede bu savaşta hiçbir taraf kazanamaz." diyerek, Rusya'nın kazanmak istediğini ama bunu yapamadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlığını korumak için yüksek bedeller ödediğine dikkati çekerek, diplomasiye geçiş olması gerektiğini ama bu geçişin adil bir barışa yol açması gerektiğini aktardı.

Savaşlarda sıradan insanların evlerine dönebilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Eğer Putin gerçekten bu savaşı bitirmek istiyorsa her şeyden önce bir esir değişimi yapılmalı. Ukrayna gerçekten kimden güvenlik garantilerini alabilir diyebilmeli. Bu güvenlik garantilerini kim verebilmeli ve kimden bunları almalı bu sadece güzel istek değil bu garantiler neden önemli çünkü bu korkunç savaşın tekrarlanmaması için.

O yüzden bugün Avrupa ülkeleri ve ABD bu umudu Ukrayna'ya verebilirdi en azından güçlü güvenlik garantileri için umudu Ukrayna'nın NATO üyesi olacağı umudunu verebilirdi ama maalesef bugün ABD'den bu desteği duymuyoruz. Biliyoruz ki onlar ve birkaç Avrupa ortağı bizim NATO üyeliğimizi desteklemiyor bence Rusya'nın bu büyük isteği bu sonuçla aynı anlama geliyor.

Burada 2 husus çok önemli; güçlü Ukrayna'nın ordusu ve Avrupa-ABD gibi orduların Ukrayna'da konuşlandırılması. Ben aslında tüm Avrupa'yı kastediyorum, biz asker konuşlandırma konusundan bahsedebiliriz bugün Sayın Erdoğan'la da zaten bunu konuştuk. Henüz bu güvenlik garantilerini sonuçlarını görüşmek daha erken."