Mersinlik-Kantara kavşağı civarındaki ormanlık alanda 7 ve 8 Ekim’de çıkan yangınlarla ilgili polis soruşturmasında, Orman Dairesi mevsimlik işçisi 4 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, söz konusu üç yangında 81 metrekarelik alanda maki bitki örtüsü, 4 selvi ile bir çam ağacı yanarak zarar görmüştü.

Polis İtfaiye ve Orman Dairesi Ekipleri tarafından söndürülen yangınların çıkış sebepleriyle ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, Orman Dairesi Müdürlüğü’nde mevsimlik işçi olarak çalışan O.Y.’nin (E-22) sözleşmesini uzatmak maksadıyla, teşvik ettiği arkadaşları Y.E.(E-23), A.A.(E-24) ve T.A.(E-24) ile birlikte 7 Ekim’de yakıcı tabletler kullanarak yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe verdikleri ve yangına yol açtıkları tespit edildi.

Ayrıca O.Y.’nin 8 Ekim’de de aynı yerde iki ayrı noktada, yine aynı maksatla, tasarrufunda bulundurduğu çakmakla yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe vermek suretiyle yakıp, iki ayrı yangına yol açtığı belirlendi.

Polis O.Y., Y.E., A.A., ve T.A.’nın tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.