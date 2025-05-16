Festival dün basın toplantısıyla tanıtıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda dün gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı. Festival organizasyon komitesi üyeleri ve belediye başkanları, iş birliğinin önemini vurguladı; festival programı ve sponsorlar kamuoyuyla paylaşıldı.

-Kıymet Karabiber: “Festivalin yeniden ortaklaşması bizim için büyük heyecan”

Lefkoşa Türk Belediyesi Festival Organizasyon Komitesi adına konuşan Kıymet Karabiber, festivalin daha önce de ortak şekilde düzenlendiğini anımsattı. Karabiber, “Yıllar sonra sevgili arkadaşlarım Serdar Tuksal ve Onursal Akdeniz’le birlikte bu projeyi yeniden gündeme getirdik. Belediye başkanlarımız buna hiçbir koşul koymadan evet dedi. Bu bizler için büyük bir heyecandı” dedi.

Lefkoşa ayağındaki oyunlara dair bilgi veren Karabiber, festivalin 20 Mayıs’ta Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Esaretin Bedeli oyunuyla açılış yapacağını, 3 ve 4 Haziran’da ise Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun hazırladığı Aşk İçinde Mahpusane oyununu sahneleyeceklerini söyledi.

Karabiber, Lefkoşa’da sahnelenecek diğer oyunlar hakkında da bilgi verdi. Kel Diva oyununun biletlerinin ilk günden tükendiğini kaydeden Karabiber, bu nedenle ikinci temsilin planlandığını da açıkladı.

-Yaşar Ersoy: “Nazım Hikmet’i sonsuzluğa uğurladığımız tarihte selamlayacağız”

Aşk İçinde Mahpusane oyununun yazarı, yönetmeni ve uyarlayıcısı Yaşar Ersoy, oyunun Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’ndeki yıllarını anlattığını söyledi.

Ersoy, “Nazım Hikmet Usta nereye gitse, hangi mekânda bulunsa, hangi kavgaya, hangi sevdaya girerse girsin, etiyle, kemiğiyle, dişiyle, tırnağıyla, yüreğiyle ve kafasıyla, canıyla birlikte orayı aşka büründürür” dedi.

Oyunun sahnelenme tarihini de özellikle seçtiklerini belirten Ersoy, “Nazım Hikmet’i sonsuzluğa uğurladığımız tarihte, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde kendisini selamlayacağız” ifadelerini kullandı.

-Serdar Tuksal: “Parçası olmaktan mutluyuz”

Girne Belediyesi Festival Organizasyon Komitesini temsilen konuşan Serdar Tuksal, festivalin Girne ayağında yer alacak oyunlara değinmeden önce festivalin ortaklaşmasının önemine vurgu yaptı. Tuksal “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu bu adada tiyatronun temelini oluşturmuş bir tiyatro. Biz de bu sürecin parçası olmaktan mutluyuz” dedi.

Girne’de sahnelenecek oyunları sıralayan Tuksal, oyunların çeşitliliğine dikkat çekti.

-Onursal Akdeniz: “Yeniden bu organizasyondan bulunmak mutluluk verici”

Gazimağusa Belediyesi Festival Organizasyon Komitesi adına konuşan Onursal Akdeniz, ilk beş festivalin komitesinde yer aldıklarını hatırlatarak, yeniden bu organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Akdeniz Gazimağusa’da sahnelenecek oyunları da sıraladı.

-Süleyman Uluçay: “Arzumuz festivalin zamanla tüm Kıbrıs’ı kapsayacak bir uluslararası tiyatro festivaline dönüşmesi”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da konuşmasında Kıbrıs Türk tiyatrosunun tarihine değindi.

Uluçay, festivalin zamanla tüm Kıbrıs’ı kapsayacak bir uluslararası tiyatro festivaline dönüşmesini arzuladıklarını da dile getirdi.

-Mehmet Harmancı: “Tiyatro bir umuttur, biz umudun peşindeyiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin yeniden ortaklaşmasının umut verici olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Uzun zamandan sonra ülkede kurumlar arası iş birliğinin mümkün olduğunu gösteren bir çalışmadır bu. 21 yıl boyunca bu festivali devam ettirmek büyük bir emek ister. Tüm ekibe teşekkür ederim. Festivalde bazı oyunlar için çok yoğun talep oldu. Kel Diva için ek temsil planladık. Çünkü seyirciye olan saygımız bunu gerektirir.”

Harmancı ayrıca sponsor desteğine teşekkür etti, “Tiyatro oyunlarında zaman zaman politik eleştiriler de olabilir. Bu nedenle sponsorlar genellikle imtina eder. Ama burada tüm sponsorlarımız bize destek verdi” dedi.

Harmancı'nın ardından söz alan sponsorlar da etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

-Festival hakkında…

21. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 20 Mayıs’ta YDÜ AKKM’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Esaretin Bedeli” oyunuyla açılış yapacak.

30 Haziran’da tamamlanacak festivalde oyunlar üç şehirde de sahnelenecek. Oyunlar saat 20.30'da başlayacak.

Kıbrıs Tiyatro Festival’ine, İktisat Bankası altın sponsor, Birinci Global Medya, Nesdersan.com, Pro Temizlik, Siba LTD ve Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi gümüş sponsor olarak destek veriyor. Bunun yanında Yakın Doğu Üniversitesi salon sponsoru, Pasha Group ve Oscar Group ise konaklama sponsoru olacak.

Biletler, www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com, www.adatickets.com adreslerinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.