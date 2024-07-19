UBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, UBP MYK bugün, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı.

Toplantıda güncel konular yanında, TBMM'nin kararı ve Kıbrıs konusu da ele alındı.

UBP MYK'nın, TBMM’nin oy birliği ile kabul ettiği 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile ilgili kararı memnuniyetle karşıladığı ve selamladığı kaydedilen açıklamada, kararlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı::

"UBP MYK federasyon görüşme zeminin terk edildiğini göz önünde bulundurarak, adamızdaki tek ve nihai çözümün egemen eşitliğimizin ile uluslararası eşit statümüzün teyit edilerek iki devletli çözüm siyasetinin devam ettirilmesi, KKTC”nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması ve ülkemize uygulanan kısıtlamaların, izolasyonların kaldırılması için hep birlikte mücadele edilmesi olduğunun altını bir kez daha çizdi. UBP MYK ayrıca, bu görüşleri ve kararlılığı içeren bir Meclis karar önerisinin, partimiz tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne sunulmasını oy birliği ile onayladı."