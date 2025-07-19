UBP KADIN KOLLARI SEÇİME HAZIR

Ergün Yahat

Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Gazimağusa’da Ulusal Birlik Partisi (UBP) kadın kolları, her zaman olduğu gibi seçim çalışmalarında ön saflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Kadınların siyasetteki etkin rolünü bir kez daha ortaya koyan bu süreçte, UBP Gazimağusa İlçesi Mesarya Kadın Kolları, Yeşim Ünsalan’ın öncülüğünde bir araya geldi. Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ünsalan Sefer, hafta sonu düzenlenen ilçe sohbetinde üyeleriyle buluşarak samimi bir ortam yarattı.

Üyeler tarafından hazırlanan ev yapımı kısır ve ikramlarla keyifli bir sohbet ortamı oluştu. İlçe Başkanı Nahit Öncü de etkinliğe katılarak kadınların çalışmalarına verdiği değeri bir kez daha gösterdi ve emeklerinden dolayı tüm kadınlara teşekkür etti. Yaklaşan seçim sürecine ilişkin yapılan sohbette, kadın kollarının seçim çalışmalarında aktif rol alacağı ve bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için hazırlıklara başladığı vurgulandı.

Nahit Öncü ve Yeşim Ünsalan, önümüzdeki günlerde geniş katılımlı toplantılar ve etkinliklerle seçim çalışmalarının hız kazanacağını belirtti. UBP Gazimağusa İlçesi kadın kolları, partinin sahadaki en güçlü destekçilerinden biri olarak, birlik ve dayanışma mesajı vererek seçime hazır olduklarını bir kez daha ilan etti.