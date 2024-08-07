UBP İSKELE İLÇESİNDE GÜÇLÜ BİR ADAY AMBER UYGUN

Ergün Yahat

UBP'de İskele ilçesinde gerçekleşecek olan ilçe kadın kolları başkanlığına adaylık başvurusunu veren bölgenin sevilen insanlarından yıllarca partinin her kademesinde verilen görevi başarı ile gerçekleştiren Amber Uygun adaylık başvurusunu İskele ilçesine vermesinin ardından bölgede gerek sokağın nabzı ve sosyal medyada destek mesajları ardı arkasına gelmeye devam ediyor .

Amber Uygun yaptığı açıklamada

Hayat denen bu uzun yolda her ne olursa olsun,. Bu Partime olan bağımlılığımı sizlere duyurmaktan büyük onur duyuyorum, bölgemizin değerli üyelerimizin oylarına talip olup İskele Kadın kollarında bir farkındalık yaratmak icin yola cıktık.Bu seçimlerde çıkacak sonuçların ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum...