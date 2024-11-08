SİYASİ KULİSLER ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP’NİN “AHLAKSIZ TEKLİFİ” İLE ÇALKALANIRKEN UBP ÖRGÜTLERİ TEPKİLERİNİ ORTAYA KOYARAK TUFAN ERHÜRMAN’A UBP’NİN İÇİNİ KARIŞTIRMAKTAN VAZGEÇEREK UBP VE MECLİS BAŞKANLIĞI SONUCU ÜZERİNDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞIP CTP’NİN İMAJINI DÜZELTMEKTEN VAZGEÇMESİ ÇAĞRISINDA BULUNARAK BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’E DESTEK BELİRTTİLER.
“UBP ADINA KARAR VERECEKSE CTP SEÇSİN CTP YÖNETSİN”
“ERHÜRMAN’IN AHLAKSIZ TEKLİFİNE ÖRGÜTLERDEN BÜYÜK TEPKİ. UBP İRADESİNE KARIŞMAK SENİN HADDİN DEĞİL.”
ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP GENEL BAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN’IN KAPALI KAPILAR ARDINDA ORTAYA ATTIĞI AHLAKSIZ TEKLİFE TEPKİ GÖSTEREN UBP ÖRGÜTLERİ, CTP’NİN KAOS STRATEJİSİNİN ÇÖKMESİ SONRASI CTP’NİN NAMUSUNU KURTARMAYA YÖNELİK YAPILAN AHLAKSIZ TEKLİFİN DİKKATE ALINMAMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA BİRLEŞEREK TUFAN ERHÜRMAN’A ÇAĞRI YAPTILAR :
“UBP’NİN İÇ İŞLERİNE VE İRADESİNE KARIŞMAK SENİN HADDİN DEĞİL.”
“BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’E TAM DESTEK. SEÇİM SONA ERMİŞTİR.”
SİYASİ KULİSLER ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP’NİN “AHLAKSIZ TEKLİFİ” İLE ÇALKALANIRKEN UBP ÖRGÜTLERİ TEPKİLERİNİ ORTAYA KOYARAK TUFAN ERHÜRMAN’A SONA EREN SEÇİMİN ARDINDAN UBP’NİN İÇİNİ KARIŞTIRMAKTAN VAZGEÇEREK UBP VE MECLİS BAŞKANLIĞI SONUCU ÜZERİNDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞIP CTP’NİN İMAJINI DÜZELTMEKTEN VAZGEÇMESİ ÇAĞRISINDA BULUNARAK BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’ E DESTEK BELİRTTİLER.
“UBP TABANI KAYNAMAKTA. UBP’Yİ CTP MYK’SI YÖNETSİN. DAVUL BİZİM BOYNUMUZDA ASILI, TOKMAK CTP MYK’SININ ELİNDE OLSUN.”
SİYASİ KULİSLERDE ORTAYA ATILAN “ERHÜRMAN VE ÜSTEL BAŞKA BİR İSİM ÜZERİNDE ANLAŞTI” İDDİASINA UBP ÖRGÜTLERİNDEN SERT TEPKİ GELDİ.
CTP VE ERHÜRMAN’IN AHLAKSIZ TEKLİFİ SONRASI UBP TABANI KAYNAMAYA BAŞLARKEN HÜKÜMET VEKİLLERİ, UBP’NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ, DERNEK VE KURULUŞLAR İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SEÇİM SONUCUNU TANIYARAK TEBRİK ETTİĞİ BİR SÜRECİ VE MECLİS BAŞKANINI TARTIŞMANIN DOĞRU BİR DURUŞ OLMADIĞI NOKTASINDA BİRLEŞEN UBP ÖRGÜTLERİ TEPKİLERİNİ ŞU SÖZLER İLE ORTAYA KOYDULAR :
“CTP’NİN İSTEĞİYLE SEÇTİĞİMİZ BAŞKANI GERİ ÇEKİP, CTP’NİN İSTEDİĞİ KİŞİYİ BAŞKAN YAPACAKSAK, UBP’Yİ CTP’YE TESLİM EDELİM, UBP’Yİ CTP MYK’SI YÖNETSİN. BÖYLE BİR YANLIŞA ADIM ATILIRSA DAVUL UBP’NİN BOYNUNDA ASILI OLUR AMA TOKMAĞI UBP YÖNETİMİ CTP MYK’SININ ELİNE VERİR. BU KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM OLUR.”
“BİZİ LİNÇ EDERLER, KAOS BİTSİN GEL BAŞKA BİR İSİM ÜZERİNDE UZLAŞALIM.”
KAOSA OYNAMA VE MECLİSİ ÇALIŞTIRMAMA STRATEJİSİ ÇÖKEN VE KAMUOYU KARŞISINDA ZEMİN KAYBEDEN CTP’NİN GENEL BAŞKANLARI ARACILIĞIYLA BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’E AHLAKSIZ TEKLİFİ İLETEREK “BU SAATTEN SONRA AKSİNİ SÖYLERSEK BİZİ LİNÇ EDER HALK, GEL HEM CTP HEM UBP KRİZDEN UZLAŞARAK ÇIKSIN, YENİ BİR İSİM ÜZERİNDE UZLAŞALIM” DEDİĞİ DOĞRULANMAZKEN İDDİA KARŞISINDA UBP ÖRGÜTLERİ BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’E TAM DESTEK VEREREK “CTP’NİN UBP’Yİ YÖNETMESİNE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ” SERT BİR DİLLE İFADE ETTİLER.
“BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL OYLAMA SONUCUNUN VE ZİYA ÖZTÜRKLERİN ARKASINDA”
BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL, CTP’NİN KENDİNİ KURTARMA HAMLESİ OLARAK ORTAYA ATTIĞI AHLAKSIZ TEKLİF KARŞISINDA RESMİ AÇIKLAMA YAPMAZKEN UBP ÖRGÜTLERİNİN TEPKİLERİNDEN MEMNUN OLDUĞU VE OYLAMA SONUCU İLE MECLİS BAŞKANI ZİYA ÖZTÜRKLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİ DE SİYASİ KULİSLERDE KONUŞULAN DİĞER BİR KONU.